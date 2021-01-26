韓國人氣男團EXO的28歲成員D.O.，於前年7月1日入伍，fans等了一年多，D.O.終於在昨日退伍，成為組合第二位服完兵役的成員。

D.O.昨日退伍後，立即在所屬的SM事務所官方網站上公開新相，並表示：「我退伍了，感謝大家長時間以來的等待，我會努力繼續活動，大家請身體健度。」同日晚上，D.O.更透過平台進行直播跟fans互動。

休假睇隊友開騷

直播中，D.O.提到自己在軍中是「烹飪兵」，負責軍隊的炊事事務，他表示：「雖然其他人說做烹飪兵很累，但我很喜歡做飯，入伍前還考到資格證。雖然辛苦，但看到大家都說好吃，所以我很高興。」D.O.表示有收到fans寄到軍營的信，並指看完fans的信都感到充滿力量。

預告出solo碟

D.O.又指休假時曾去看EXO隊友的演唱會，笑言：「以觀眾視角看隊友的感覺很新鮮，大家都做得很好，看得很開心。」並指退伍後已經跟隊友見過面，大談軍中生活。D.O.又預告即將推出solo新碟：「專輯也在認真準備中。 歌曲已經準備就緒，正在製作歌詞。不知道甚麼時候會出來， 我會盡快做好準備給大家聽的。」令fans大呼期待。

不只音樂作品，D.O.亦已落實拍攝韓片《與神同行》金容華導演的科幻新作《The Ｍoon》，與影帝薛景求合作，他在直播時表示未能透露更多詳細，但劇本很有意思，希望fans能多多期待。完結前，隊友世勛突然入鏡，並慫恿D.O.隔空向fans撒嬌及派心，引起爆笑。

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