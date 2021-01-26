美國電影學院（AFI）每年均會選出「年度十大最佳電影」及「年度十大最佳劇集」，今年它公佈的名單之中，就以Netflix作品佔最多數，原因與疫情令戲院冇戲上有直接關係。

今年Netflix在電影組佔4部戲，其中2部都是由「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）主演，分別是《誓血五人組》（Da 5 Bloods）與《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom），另外Netflix還有《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）與《曼克》（Mank）入圍。其餘電影就有《浪跡天地》（Nomadland）、《靈魂奇遇記》（Soul）、《Sound of Metal》、《One Night in Miami 》、《Judas and the Black Messiah》與《Minari》。

劇集方面，同樣由Netflix佔4部稱冠，分別為《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、《王冠》（The Crown）、《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）與《離經叛道》（Unorthodox），另外入圍的還有《風騷律師》（Better Call Saul）、《The Good Lord Bird 》、《逃出絕命村》（Lovecraft Country）、《乜都得教練》（Ted Lasso）、《曼特洛人》（The Mandalorian）與《 Mrs. America》。

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