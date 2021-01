美國電影學院(AFI)每年均會選出「年度十大最佳電影」及「年度十大最佳劇集」,今年它公佈的名單之中,就以Netflix作品佔最多數,原因與疫情令戲院冇戲上有直接關係。

今年Netflix在電影組佔4部戲,其中2部都是由「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)主演,分別是《誓血五人組》(Da 5 Bloods)與《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom),另外Netflix還有《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)與《曼克》(Mank)入圍。其餘電影就有《浪跡天地》(Nomadland)、《靈魂奇遇記》(Soul)、《Sound of Metal》、《One Night in Miami 》、《Judas and the Black Messiah》與《Minari》。

劇集方面,同樣由Netflix佔4部稱冠,分別為《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)、《王冠》(The Crown)、《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)與《離經叛道》(Unorthodox),另外入圍的還有《風騷律師》(Better Call Saul)、《The Good Lord Bird 》、《逃出絕命村》(Lovecraft Country)、《乜都得教練》(Ted Lasso)、《曼特洛人》(The Mandalorian)與《 Mrs. America》。

