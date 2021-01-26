日本經典節目《電波少年》最近復活，全新節目《電波少年W～想收集你的電視回憶！～》本月初在日本開播，分別在WOWOW頻道及YouTube播出，由松本明子與松村邦洋再度拍檔做主持，昨日第二集則請來謝昭仁隔空亮相，以嘉賓身份從香港以遙距登場。

來自香港的前DJ謝昭仁，1998年參加《電波少年》，被安排與日本演員伊藤高史展開非洲到歐洲的順風車之旅，令兩人於當地闖出名堂。昭仁目前從事幕後工作，而44歲的伊藤高史就仍活躍日本演藝界，兩人正互相追隨Twitter，觀眾亦希望兩人能再有機會合作。

伊藤與昭仁當年演出《電波少年》時組成「朋友」，兩人的合拍演出實在深入民心，而伊藤憑節目成名後，收入曾飆升到月入500萬日圓（約37萬港元），2014年與男星安藤亮司創立劇團Ultramansion，近年亦有參演電影及劇集，去年就演出人氣劇《未滿警察》。私生活方面，伊藤高史於2010年11月成家立室，太太是一位髮型師，肯有四個子女，大仔已經八歲，一家六口相當幸福。

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