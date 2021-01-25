《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》1月26日（二）Video Talk精選節目表：

1. 午市急CALL ︳港股炒到癲重上3萬點 唐牛、古天后分析大市

日期：1月26日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后、蘋果專欄作家唐牛

內容︰ATMX接連破頂，帶動大市重上3萬關口，北水持績流入密密掃，升市不估頂的情況下，大家應該點樣做部署？市場上仲有無滄海遺珠？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛會同大家分析，兼分享本周心水股，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過YouTube、果燃台留言，我哋會逐一解答。

睇返古天后推介的明源雲（909）上周二收報50.9元，本周一截至中午收報56.7元，日內高見58.15元高位計，每手賬面賺7,250元。

2. 一家人 初小補習班丨英籍導師講解 過去式動詞變化及應用練習

日期：1月26日（周二）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小二至小三學生

導師：「瑪姬英文」美籍英文導師 Maggie及英籍英文老師 Ciaran

內容：過去簡單式用以表示過去所發生的動作，並且這個動作在過去某一時間點已經結束。通常是在動詞原式後面加 ed 或 d 而形成，這類動詞稱之為規則動詞。而不規則動詞的過去簡單式，沒有一定形式。當題目分別出現簡單現在式和過去簡單式時，大家又懂得應用嗎？Miss Maggie 和 Mr Ciaran 會深入講解兩種時態的分別及狀態。

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組(https://www.facebook.com/groups/1026908041110911) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握技巧

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《果燃台》1月27日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：1月27日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：直播及分析星期三晚跑馬地馬場九場賽事。練馬師告東尼近期成績跌watt，今戰出馬八匹，數量是各馬房之冠，決心大舉出擊追落後，除了主持逐一分析各駒機會，還有新增各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果，以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，一個集各項資訊的清談賽馬節目。

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