資深藝人、溫哥華影視人協會前會長張錚（原名張喬夫），於當地時間昨日（25日）在烈治文醫院與世長辭，享年90歲。張錚於北京出生，曾在上海交通大學修讀機械工程，可是因父病故而輟學。

張錚於1948年來港發展，並於1951年加入長城影業公司，曾主演《雷雨》、《鳴鳳》、《絕代佳人》、《屈原》等70多部電影，由於他戲路廣，更被封為全能演員。其後他參與導演及編導的幕後工作，更憑《新疆奇趣錄》、《中國民族體育奇趣錄》等紀錄片打響名堂，獲「奇趣導演」的稱號。

踏入1970年代國語片式微，張錚加盟麗的電視，演出多部經典電視劇如《新變色龍》、《IQ成熟時》、《勝者為王》、《再向虎山行》、《滿清十三皇朝之皇城爭霸》等，而他曾在電影《旺角卡門》、《女人四十》中客串一角。直至90年代他開始淡出影視圈，於1995年拍罷劇集《九王奪位》後便移居加拿大，他在當地曾擔任溫哥華電影電視人協會會長，組織當地藝人，積極參與慈善活動。永不言休的他，近年亦有參與電影演出，好像2013年參與韓片《美味秘方》（Final Recipez）演出，戲中他與楊紫瓊有對手戲，而2017年他曾返港拍西片《八分鐘錢》（8 Minutes Ahead）。

與張錚認識多年的姜大衛，今日聞得好友離世深感惋惜，他表示：「我唔記得咗我哋有冇合作過，不過喺溫哥華我哋成日見，佢個人好樂觀好開心，但始終年紀大都冇辦法，呢排都有好多朋友走咗，真係好難過。」

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