資深演員李香琴於本月4日因病離世，享年88歲，昨日家人於紅磡世界殯儀館世界堂為琴姐設靈，喪禮儀式在今早舉行，與琴姐合作多年的林建明（大姐明），今早與夫婿曾展章現身靈堂送別琴姐。

大姐明在訪問上憶述與琴姐相處的軼事，她說：「我哋冇大冇細，大家都好開心又好玩得，我叫佢做Piano，佢聽到就會卡卡笑，佢都唔會好似啲長輩稱呼我阿明，叫我大姐明，成日一齊玩一齊食飯。」她還表示當年與琴姐在亞視節目上，一起穿上泳衣做騷和在《歡樂今宵》一同演出，至今依然相當難忘：「嗰陣個個都興爆肚爆陰毒，有次佢就陰毒得緊要，喺心口黐咗執毛。好佩服佢敬業樂業，人又好，好懷念佢。而家都係笑喪，希望佢喺另一度快快樂樂。」

問到近年有否探望過琴姐？她說：「已經係早兩年嘅事，嗰陣佢唔可以再做嘢，要留喺屋企休息，開始慢慢唔係好記得人，我希望喚起佢多啲回憶，咪問佢記唔記得歌詞，即場同佢唱粵曲。」她續說：「之後再過咗一段時間，朋友話一齊去探佢，已經完全唔記得。呢刻我就比較傷感啲，好好地突然又唔記得你。佢而家無憂無慮，希望佢遇返啲老友記，炳哥、肥姐，一班老友打麻雀。」

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