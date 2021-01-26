去年11月，前新聞主播林燕玲（暱稱小飛俠）的圈外老公葉浩文，被《蘋果》踢爆疑似婚外情，瞞着當時正懷孕的老婆，暗撻2013年落選港姐周依婷（Phoebe），有指二人的婚外情維持近1年，而只得26歲的Phoebe亦比林燕玲細足16年。

雖然老公疑出軌令婚姻出現危機，不過小飛俠在事件曝光後，即使未有正式開腔回應事件，但就在IG努力發功，對外界繼續保持溫馨家庭模樣，她先後留言「我們很好」、「多謝關心」和「大家都要快樂」，又試過兩夫妻落街跑，力證夫妻同心情未變。

昨日小飛俠再度在IG貼相，今次終於晒全家福，只見葉浩文在鏡頭前對囝囝葉星晨又攬又錫，非常肉緊，而小飛俠在旁邊亦顯笑意盈盈，高調放閃，一家三口樂也融融。不過他們帶年幼囝囝落街時，卻未有為小朋友戴上口罩，在現時武漢疫情肆虐的情況下，似乎有點粗心大意。

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