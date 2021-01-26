「一代奸妃」李香琴今日出殯，遺體奉移柴灣火葬場火化。家人昨日在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈，圈中不少後輩藝人都有前來向琴姐鞠躬弔唁，而趙希洛亦有陪息影媽媽梁小玲到殯儀館送琴姐最後一程。

梁小玲是昔日無綫藝員，在70年代演出不少劇集，曾是《歡樂今宵》台柱，和琴姐可謂情同姊妹，兩家人更是世交，琴姐當年對還是小女孩的趙希洛特別疼愛有加，趙希洛昨日在IG貼出幾張童年相，其中一張是琴姐正在為她梳頭。趙希洛留言：「再見琴婆婆，我永遠不會忘記你，感謝你在我童年時，一直對我親切愛護。」

至於另一張相，則是趙希洛穿上一件大戲服，站在家中的樓梯上。她寫道：「謝謝琴婆婆特別為我訂造了這件兒童尺碼的大戲服裝，並把它帶到了澳洲。你記得我有多喜歡看大戲嗎？我還記得每次穿這件大戲服，都要裝扮幾個小時，而且每當我穿上後，都堅持不肯除下。這絕對是我最快樂，最開心的童年回憶之一。」

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