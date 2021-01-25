現年65歲的武打影星劉家輝，2011年不幸中風，自此右邊手腳行動不便及口齒不清，需要接受長期康復治療及坐輪椅，加上妻兒子女爭產，及前助手私吞他過百萬財產，令劉家輝大受打擊，幸得好友樊亦敏助追討回財產及悉心照顧，劉家輝才可安心在療養院休養。

不過，近日傳出劉家輝fans售賣偶像肖像tee，為劉家輝籌募療養院住院費，令人擔心他的經濟是否出現問題，所以要fans賣tee籌款。對此樊亦敏回應傳媒時澄清是一場誤會：「師傅（劉家輝）有好多朋友都好有心，喺外國有啲fans有個group，佢哋自發攞一啲師傅嘅嘢賣，賣咗嘅錢係畀師傅買嘢食，唔係for生活費，佢哋咁做，事前係有同我哋講，純粹係佢哋一番心意，我都同佢哋講千祈唔好搞乜嘢籌款。」問到劉家輝住院費有否出現困難？樊亦敏說：「完全冇問題，師傅用自己手上嘅資源做佢嘅嘢，大家唔使擔心，我照顧咗佢8年，佢而家好安穩過佢嘅復康日子。」

問到劉家輝近況，樊亦敏指他十分精神，且更肥了不少，而樊亦敏還分享一件關於劉師傅的喜訊，就是早前丹麥哥本哈根頒發特別獎給劉家輝，以表揚他在演藝上的貢獻。樊亦敏說：「原本佢哋想親自過嚟畀個獎佢，但因為疫情關係過唔到嚟，所以個獎寄咗畀我，等我遲啲交畀佢。其實因為疫情關係，我都唔可以去探佢，我透過視像話畀佢聽攞獎，佢笑住擰頭，意思話畀個獎佢做乜咁，但我睇到佢其實係開心嘅。同埋我要補充，院舍啲護士對佢好好，成日同佢傾偈解悶，不過其實佢有電視睇就已經好開心㗎喇。」

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