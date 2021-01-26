酒井法子下月14日將滿50歲，今年2月對她而言可謂百感交集，除了「入五」踏入人生另一階段外，她的52歲前夫高相祐一，亦因四度涉毒會在2月25日判刑，而酒井法子於6、7年前拍落的倉底貨電影《空蟬之森》，也在下月初開畫。

《空蟬之森》由拍情慾片起家的龜井亨執導，該片本來是在2014年上映，但身為製片人的山本風彬，當年卻欠債而令其製作公司在2015年破產，日本雜誌《週刊新潮》近日訪問山本風彬，生於中國的他曾在上海的電視台工作，現時經營IT及醫療公司，他表示本身是酒井法子的忠實粉絲，2013年9月向認識的片商老闆借錢籌拍電影，可惜不斷燒錢令他的製作公司最後要執笠收場，山本風彬亦蝕到損手爛腳，更自爆全片只得酒井法子收到片酬，他慚愧地道：「真的很抱歉，我仍拖欠其他演員包括柄本明、西岡德馬、齋藤步的片酬。」原來酒井的700萬日圓（約52萬港元）酬勞早已落袋，而一眾演員及戲組均未收到酬勞，他希望待該片下月上映，從票房收益獲利後可向台前幕後作出賠償。

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