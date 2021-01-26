日本經典節目《電波少年》曾於90年代大受歡迎，從1992年首播至2003年期間，炮製出多個人氣項目與環節，當中由香港前DJ謝昭仁跟日本演員伊藤高史組成的「朋友」，1998年起花上290天踏上熱血之旅，橫跨非洲至歐洲大陸，兩人的經歷令到香港人也大為感動，當時在港日也掀起了一陣熱潮。

相隔18年，《電波少年》再次復活，全新節目《電波少年W～想收集你的電視回憶！～》本月在日本首播，分別於WOWOW及YouTube上播出，可惜節目的YouTube頻道只限日本地區看到，而節目就繼續由松本明子與松村邦洋主持，首集邀請型男齋藤工與諧星太田光擔任特別嘉賓；昨晚日本時間8時播出第二集，節目請來昭仁從香港以遙距登場，與松本明子隔空敘舊，又透露近況，為日本觀眾勾起不少回憶，更希望昭仁與伊藤能夠再度合體。

其實，昭仁回流香港多年一直重返幕後，曾經當上創意總監，目前主要負責設計工作，亦為KCM PRODUCTIONS擔當Design Consultant，參與玉置浩二新碟《Chocolate cosmos》的亞洲區發行重任。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！