90年代《閃電傳真機》童星「東東」張裕東（現改名張預東）本月初裸辭效力了22年的TVB，昨日他在YouTube分享了自己離巢的原因，由童星轉做配音的他，認為一個表演要成立，要有表演者和觀眾，但他覺得舊公司跟觀眾對立，兼不聽觀眾意見，無論表演質素多高，工作人員如何付出心血，也是付諸流水，「只要觀眾見到你個Logo已經想嘔，係浪費咗好多表演者嘅心機。」

東東自言TVB的觀眾，跟他的目標觀眾是兩極化，「我根本唔想為呢批人表演，我做咩要表演畀佢哋睇呢！咁辛苦，所以我咪走囉！如果你仍然鍾意睇TVB我尊重你，你覺得好睇咪繼續睇。」他坦言近幾年講了太多不想說出口的口號，舉例有「全港第一」、「領先全球」，而最難聽亦令他覺得惡心的一句是「帶領樂壇」，他嚴肅地說：「講起都反胃，好多年前做TVB好威風，個個都好想你帶入TVB影張相，又想攞門票睇《獎門人》同《勁歌》。」

他直言以往前輩和後輩間會互相學習，但近幾年好多同事都只在考慮去留問題，當中還包括了高層，以前高層會和前線演員、配音員打成一片會溝通，但時移勢易，如今的高層不願與低層同行，更莫談溝通。他表示：「本來我配音事業係發展得幾唔錯，但佢從來冇同我哋溝通下，好緊要㗎！做管理要知道下面前線嘅人面對咩情況、有咩唔開心、有咩可以改善？」

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