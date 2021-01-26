近年BL劇大熱，泰國、日本、台灣、韓國等地都開拍BL劇，當中由孫宇賢和金江民擔正的韓國BL劇《To My Star》，日前已經開播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

《To My Star》講述頂級大明星姜書俊（孫宇賢飾），因為某件事情進入了廚師韓智宇（金江民飾）的世界，經歷了微妙的感情變化。

網劇界王子

金江民與孫宇賢在《To My Star》中均是首度挑戰做男主角，當中擁有「網劇界王子」之稱的金江民，早前受訪時直言第一次看劇本時，已覺得每個角色設定和故事都非常有趣：「讀住感情細膩的對白時，不知不覺地就着迷了， 所以想挑戰BL的題材。」提到首次擔正，金江民自爆十分緊張並感謝拍檔孫宇賢：「他經常在拍攝現場照顧我，還有導演、工作人員都很努力，令我可以輕鬆拍攝。」

跟角色相似

至於在劇中飾演大明星的孫宇賢，展現出調皮又開朗的性格，他笑言角色與自己的相似度是70%：「現實的我也是開朗、快樂生活的類型。」他認為每個人都有在人生中度過屬於自己的黑暗時光：「我總認為在那個時間（黑暗時光），某個人或某件事會給我帶來變化。」

《To My Star》由韓國首部BL網劇《你的目光所及之處》（前譯：在你視線停留的地方）的製作班底製作，當時劇集播出後令劇中主角人氣急升，因此不少BL劇迷都對《To My Star》寄予厚望。

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