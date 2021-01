荷李活怪獸大戰電影系列《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)將於3月26日在戲院與HBO Max同步上映,昨日電影發佈最新預告,今集故事講述一班科學家希望以金剛應付哥斯拉的破壞,而兩者的戰場竟是香港,除了在維港外,亦有在中環決鬥的場面。預告出街後,引起不少影迷紛紛討論,指預告隱含香港現今的社會政治含意,更指香港遭受來自中國的破壞。

隨時觸犯國安法

《哥斯拉大戰金剛》延續2019年上映的《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla II:King of the Monsters)故事,演員有「Eleven」米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)再度出場外,更有首度拍荷李活電影的日本男星小栗旬。不過,最矚目的當然是金剛和哥斯拉的大戰,從昨日公開的預告中,金剛被綁離骷髏島後,在船上已被哥斯拉襲擊,之後兩隻怪獸從海上打到香港,港人在「戰區」爭相走避外,在中環鬧市大戰一幕更令人感到逼真震撼。

當預告出街後,有連登仔在討論區內紛紛討論,指片中哥斯拉破壞香港是有政治含意,因為「龍」在西方是邪惡的怪獸,而中國即自稱是龍的傳人,而形狀似史前恐龍的哥斯拉就隱喻中國在破壞香港。網民又討論安排兩獸在香港開戰,暗指中國與西方角力,最終令香港人成為受害者,有人更質疑《哥斯拉大戰金剛》隨時是首部觸犯國安法的荷李活片。

國民怪獸倡反戰

其實,《哥斯拉》電影系列已非首次利用香港作背景,1995年上映的《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》中,紅色的哥斯拉在彌敦道大肆破壞,珍寶海鮮舫一帶都慘遭蹂躪,最近也有網民翻炒當年劇照,暗喻「紅龍襲擊香港」。而事實上,於1954年上映的《哥斯拉》是日本國民怪獸,多年來一共拍成29部日本版,荷李活亦數度搬上大銀幕,故事內容有反核與反戰意識,並對後來的日本電影與動漫有非常深遠的影響。

【熱門外景】占士邦70年代殺入上環

除了《哥斯拉大戰金剛》,以往多部荷李活電影都曾於香港取景,當中最經典的是1974年由羅渣摩亞(Roger Moore)主演的《鐵金剛大戰金槍客》 (Man with the Golden Gun),出現不少香港人熟悉的地方,例如西港城(前上環街市)、港澳碼頭等。之後,2002年的《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day)也於香港取景。

此外,也有不少荷李活科幻大片曾到港拍外景,如2008年的《蝙蝠俠:黑夜之神》(Batman: The Dark Knight)、2011年《世紀戰疫》(Contagion)、2013年《悍戰太平洋》(Pacific Rim)及2014年《變形金剛:殲滅世紀》(Transformers:Age of Extinction)等。當中,2017年由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)主演的《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)更在勵德邨、油麻地、銅鑼灣等取景後,再加上電腦技術,將香港打造成一個未來的城市。