荷李活怪獸大戰電影系列《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）將於3月26日在戲院與HBO Max同步上映，昨日電影發佈最新預告，今集故事講述一班科學家希望以金剛應付哥斯拉的破壞，而兩者的戰場竟是香港，除了在維港外，亦有在中環決鬥的場面。預告出街後，引起不少影迷紛紛討論，指預告隱含香港現今的社會政治含意，更指香港遭受來自中國的破壞。

隨時觸犯國安法

《哥斯拉大戰金剛》延續2019年上映的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II：King of the Monsters）故事，演員有「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）再度出場外，更有首度拍荷李活電影的日本男星小栗旬。不過，最矚目的當然是金剛和哥斯拉的大戰，從昨日公開的預告中，金剛被綁離骷髏島後，在船上已被哥斯拉襲擊，之後兩隻怪獸從海上打到香港，港人在「戰區」爭相走避外，在中環鬧市大戰一幕更令人感到逼真震撼。

當預告出街後，有連登仔在討論區內紛紛討論，指片中哥斯拉破壞香港是有政治含意，因為「龍」在西方是邪惡的怪獸，而中國即自稱是龍的傳人，而形狀似史前恐龍的哥斯拉就隱喻中國在破壞香港。網民又討論安排兩獸在香港開戰，暗指中國與西方角力，最終令香港人成為受害者，有人更質疑《哥斯拉大戰金剛》隨時是首部觸犯國安法的荷李活片。

國民怪獸倡反戰

其實，《哥斯拉》電影系列已非首次利用香港作背景，1995年上映的《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》中，紅色的哥斯拉在彌敦道大肆破壞，珍寶海鮮舫一帶都慘遭蹂躪，最近也有網民翻炒當年劇照，暗喻「紅龍襲擊香港」。而事實上，於1954年上映的《哥斯拉》是日本國民怪獸，多年來一共拍成29部日本版，荷李活亦數度搬上大銀幕，故事內容有反核與反戰意識，並對後來的日本電影與動漫有非常深遠的影響。

【熱門外景】占士邦70年代殺入上環

除了《哥斯拉大戰金剛》，以往多部荷李活電影都曾於香港取景，當中最經典的是1974年由羅渣摩亞（Roger Moore）主演的《鐵金剛大戰金槍客》 （Man with the Golden Gun），出現不少香港人熟悉的地方，例如西港城（前上環街市）、港澳碼頭等。之後，2002年的《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）也於香港取景。

此外，也有不少荷李活科幻大片曾到港拍外景，如2008年的《蝙蝠俠：黑夜之神》（Batman: The Dark Knight）、2011年《世紀戰疫》（Contagion）、2013年《悍戰太平洋》（Pacific Rim）及2014年《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers：Age of Extinction）等。當中，2017年由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）更在勵德邨、油麻地、銅鑼灣等取景後，再加上電腦技術，將香港打造成一個未來的城市。