美國的BLM（Black Lives Matter）再次引起世人關注種族問題，適逢由印裔電影人Sri Kishore自導自演、《美女郊遊遊》主持陳欣妍、張建聲參與演出的電影《我男友係好差》（My Indian Boyfriend）正宣傳，當中的「差」字被指語帶雙關，惹來歧視的疑雲，印度裔演員Singh Hartihan, Bitto在社交平台發文指感覺被冒犯。

Bitto拍港片出身

Bitto拍過不少港片，好似杜琪峯導演的《神探》，近作有林家棟《手捲煙》，同任賢齊《大Project》。早前他跟巴基斯坦裔YouTuber Syed Zain Asad（中文名黃智偉）接受《蘋果》訪問，他們都有共通點，打從阿爺一代開始已在香港定居，二人都在香港出世，是不折不扣的香港人。Bitto講到早前有感而發，他話只是想公平一點︰「冇覺得自己唔係香港人，我更加香港人過好多香港人。我喺呢度出世，喺呢度長大，我就係香港人。」

以利君雅為榮

Bitto話好多人都識港台記者利君雅，她「直線抽擊」林鄭「瞓唔瞓得着」，替市民出氣，對她另眼相看好大可能是基於膚色︰「我都好以同利君雅一樣係以brown為榮，但其實大家都係香港人，其實佢做嘅，都有其他記者做到，只不過因為佢嘅膚色，你覺得佢特別叻。」他理解類似的先入為主，是無心之失，但像《我男友》這類片名，是赤裸的歧視，亦有同導演提過︰「同其他華人朋友又好，同族群朋友又好，都覺得好offensive（冒犯）。」Bitto話「差」這個字確實很令人反感，另外「南亞裔」本來是較中性的稱呼，已變成負面的代名詞︰「而家一講『南亞裔』，就諗起『衰嘢』，因為好多時報道提到呢幾個字，都聯想到一些罪行。啲人根本都分唔到印度人同巴基斯坦人。其實『阿星』、『Ali』呢類稱呼都可以接受，好似我個名就有『阿星』，或者你叫一聲『朋友』都好，但就唔好特登講歪啲，好似扮印度人講嘢咁，會覺得你笑緊我哋。」Bitto解釋「cha」在印度話表示「係」的意思，同日本人經常會有「㗎」一樣，漸漸變成帶眨義的稱謂。Bitto慶幸在影圈多年，都未有不愉快事件發生。

空少轉當YouTuber

Zain已經是第三代在港的巴基斯坦人，父親叫黃志聰，自己的中文名是父親改，至於含意就不得而知，相信都是跟字面意思。由細到大都是在一般的小學讀到大學。他自言是不折不扣的香港人，當有人問「你點樣學中文」時覺得很好笑︰「你點學我咪點學囉，同埋好多人好鍾意問我『邊度食咖喱好』，我唔食辣㗎。」他們異口同聲話印度人同巴基斯坦人只會在屋企煮咖喱食，Bitto話︰「呢個問題等如喺美加問啲華人，邊度唐人餐館好食，佢哋自己喺屋企煮，點會出去食。」其實歧視方式可以層出不窮，Zain話有次買外賣返樓上店，被大廈管理員叫住「你送邊層外賣」，他說︰「嗰次係我失策，對自己太有confidence，以為去自己地方好啲。平時去陌生地方，髮型屋、搵人都好啦，我見到保安會自己同佢講去邊囉，證明我係正常人、識講中文，唔係送外賣。」Bitto話類似經歷是屋企樓下換了看更，被問「送邊層外賣」。不過講到最笑中有淚的，要算Zain所講凌晨兩點以後不會到櫃員機提款，因為入到去如果見到有人，對方一定會以為打劫︰「講出嚟係好好笑，不過嗰個moment一啲都唔好笑，我備案係點呢？咪拎定張卡show VIP咁畀人睇囉，呢啲係日常保護自己方法。」

Zain作為YouTuber不會「為拍而拍」，所以完全搵不到錢，廣告商亦不會找自己拍、做代言人，「要搵外國人都搵白人啦」。鍾意做YouTube，不想乞食又想有點自尊，便要用戶課金。眼見香港人只係識着Supreme、Vans、Stussy這類外國街頭文化牌子，便將港式獨有的街頭文化，融入自家品牌，好在都有一班支持者，薄有微利，至少夠交租。

場地提供︰Notformeofficial

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