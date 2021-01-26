來到一月及新年將到，品牌新品發布會也接踵而來。

【Hermès】

Hermès早前在中環舉行2021春夏配飾預展，手袋迷最關注的Kelly、Birkin，都帶來多個驚喜。Birkin向來只有手挽款，新季品牌終於令它能夠揹上肩膊！不是簡單推出一條長肩帶，而為保護袋型及維持經典設計，決定推出一款如同馬韁形的手袋長帶套，安全完整地套入整個Birkin，令Birkin可肩揹，袋款更添加機能風的有型味道。新季更有可愛之極的KELLYDOLE迷你吊飾，Kelly手袋公仔的骰，來自現時已極為罕有、 1999年設計的「Kellydole」手袋，迷你新版有齊馬鞍形結構、風琴摺、搭帶及小巧旋轉鎖扣，可放AirPods，非常精緻的骰。

【Atelier Cologne】

另一邊廂，適逢農曆新年，Atelier Cologne日前於China Tang唐人館特意舉行The Land of Luck活動，展出兩款新春限量收藏版香水及情人節禮盒。

Atelier Cologne為兩款人氣香調「Oolang Infini 無極烏龍」及「Love Osmanthus 桂香月夜」換上新包裝，香水瓶靈感源自中國的景色，以現代手法演繹傳統山水畫，紅色玻璃瓶配合手工金雕插畫，充滿節日氣氛。現場除了放置了兩副品牌新春限量特別版麻雀，和設有香水牌刻名服務外，更特別請來潮爆風水師Thierry Chow周亦彤即席為大家分析來年運程，預祝大家過個好年，非常有心。

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