大陸女星鄭爽與製作人男星張恒找代孕生子的風波持續發酵，男方早前拍照證自己身在美國照顧一對子女而無法返大陸，鄭爽則被官媒點名批評、網民鬧爆，以致潛水無得見人。雖然鄭父曾出面代女道歉，又澄清他們當日只是一時衝動才講棄養，實際上並無此意。可惜今日再被張父提出證據揭發更多真相，直摑鄭家一巴！張父接受大陸傳媒訪問，指證鄭爽在2019年以手寫合同開出15項條件，內容大致是張恒與鄭爽之間的錢銀瓜葛、如何處置孩子等，張恒需付給鄭爽3,600萬元人民幣（約4,317萬港元）。張恒其後聯絡鄭爽，希望女方可以放過孩子，並答應鄭爽的條件；而張恒後悔代孕，但今後會負起為父的責任。

條件多與錢有關

據公開的合同，是寫在西班牙馬德里尤尼科酒店（Hotel Unico Madrid）的紙張，字迹頗為潦草，部份看不清楚，節錄部份條件如下：

‧張恒欠款鄭爽2,000萬人民幣，需要在2020年1月1日前歸還；

‧張恒需支付美國代孕費用（鄭爽墊付），以及後續回國辦理證件費用，以及接寶寶回國的機票、住宿等費用，合計300萬人民幣，需在2019年12月30日前歸還；

‧張恒需支付鄭爽取卵精神損失費100萬元人民幣；

‧張恒鄭爽交往於2018年4月25日至2019年9月27日，期間所有往來信息、所有照片視頻手寫，以及期間所有看過的合約，或文字信息，需永久刪除，並保證永不泄密或透露。以及所有關於女方的美容美體信息，及個人資料（父母相關）；

‧兩人寶寶需詳細的合同說明及簽署，美國迎接寶寶除男方需支付費用外，其餘各自處理；

‧張恒需用公司賬戶轉款鄭爽墊付房租256萬元；

‧不得以孩子理由糾纏女方，或將其作為威脅；

‧不得將對方做為文學素材使用。

另外，鄭爽一方還要求合同所有內容不可外傳，如有披露將會索償；而張恒一方也不可在媒體或網絡傳播有關女方信息，包括女方薪酬及兩人交往期間的資料等。

鄭爽開出的條件相當「辣」，而張恒在去年1月，開了一個通訊群組，當中包括鄭爽及其他圈內人，並求她放過孩子，他願意答應該15個條件，同時也告訴鄭爽：「我很愛你，但你的秘密，我有極限。」大陸傳媒解讀為張恒警告鄭爽不要再刺激自己。

要求張恒同意送養子女

張父在訪問中指，要聯絡鄭爽十分困難，而且就算聯絡得上，對方也沒有問及一對子女，反而鄭爽一直知道聯絡張家的方法，暗示鄭爽一方拒絕與張家聯絡。張父亦提出手提電話截圖，證明去年1月初，在張恒在女兒出生後，嘗試聯絡鄭爽，但訊息無法送出，認為鄭爽已block了張恒。

張父又指，鄭爽為了讓張恒同意將一對子女送養，自己直接聯絡代孕機構，要求對方幫助送走子女，因此代孕機構以電郵聯絡張恒及鄭爽，確認雙方均同意才可進行送養手續。

張恒後悔搵代孕

問到一對孫女的情況，張父指現時由張恒及其母親在美國照顧着，而且張恒很後悔自己當初因為不成熟的思想，而作出找代孕生子的決定，但他也表示自己今後一定會負起做父親的責任，繼續盡心撫養一對子女。

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