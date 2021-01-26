鄭秀文（Sammi）前年舉行了一連13場的「#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會」，一晚變換十多個造型，恍如時裝騷般華麗。Sammi 昨晚post相，透露原來當時還有很多沒有機會穿上舞台的演唱會造型，唯有在IG上和大家分享。

她貼出的第一套是包上PVC膠的祼色連身短裙，以bling bling珠飾飾出廓形，胸前兩點的位置則以粉色珠飾裝飾，遠看似裸體露點，意識大膽，加上幻彩膠長靴，充滿未來感，連Sammi自己都話是「重口味之選」。不過網民就大讚好睇，只有Sammi才能夠駕馭，好友Wyman更留言搞gag，指造型「唔重口味呀，light過coke light喎」。之後Sammi再post相叫大家投票，看看造型襯短髮還是Bob頭好，她指自己比較喜歡Bob頭，網民也認同。另一套則是針織設計，肩部用上近季大熱向橫伸展兼向上翹的剪裁，並和裙襬一樣，飾以毛毛長流蘇，有種女戰神feel，動感滿feel。

兩套滄海遺珠的舞台服均出自本地設計師Tomas Chan之手，兩人合作無間，Tomas早在2011年便已為Sammi的演唱會設計，她在過往演唱會中所穿、如以膠管打造的膠管tube dress、珍珠bra top加墊肩上衣等也是Tomas作品。

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