日本女星長澤正美主演的人氣影視系列《信用欺詐師JP》大受歡迎，電影版第二作《信用欺詐師JP：公主篇》去年勁收30億日圓（約2.19億港元），超越上一套《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》總票房的29.7億日圓（約2.17億港元）成績。

可惜片中兩位演員三浦春馬和竹內結子，去年相繼自殺身亡，噩耗不僅令廣大影迷感到可惜，主角長澤正美痛失兩位好拍檔也難以平服傷感心情，一度傳出她無意再拍續篇，令原本決定開拍的第三套電影《信用欺詐師JP：英雄篇》或要胎死腹中。

今日雜誌《女性自身》報道，受疫情影響的《信用欺詐師JP：英雄篇》正開拍有望，暫定3月底至4月初開鏡，電影公司及導演原來已定新片會加入三浦春馬和竹內結子，利用二人在前兩作拍落的未公開片段，並加進新片劇本之內，長澤正美、東出昌大、小日向文世、小手伸也等原有陣容亦會配合，靠新作向兩人作出最後致敬。

三浦春馬在《信用欺詐師》中扮演情場騙子Jesse，跟長澤正美有不少對手戲，為首部電影更來港取景，兩人合作愉快，而長澤與竹內結子早在2003年電影《黃泉復活》中結緣，當時仍是新人的長澤，獲得女主角竹內結子的親切對待，雙方感情多年來可謂相當深厚，令《英雄篇》將成兩人最後合作的電影。

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