近年北上搵食的佘詩曼（Charmaine），近日獲大陸網站被捧為十大優秀演員，當中獲選的香港代表除了阿佘外，還有惠英紅，其他則有大陸演員李晨和迪麗熱巴等，而獲選的藝人，每人都會演出一個單元劇，而整套劇就只得該藝人演出獨腳戲。日前劇組公開阿佘的預告片段，片中阿佘飾演一個逐漸失明的攝影師，最特別是整齣戲沒有對白及旁白，由於要交代阿佘內心對未來的恐懼，除了色調變淡外，阿佘更要「犧牲色相」只化極淡的妝出鏡。

阿佘預告片一出，不少網民都讚她眼神有戲，演技勝過不少視后，就連高海寧亦轉載她的短片，大讚她說：「沒有對白，沒有華麗的氛圍，沒有崩潰大哭、甚至沒有眼淚流下，你用你的眼神、肢體、呼吸的節奏……安靜地述說着『絕望』和『痛』……這應該是表演的最高境界吧！一分一秒也不能把眼神從你身上扯開，這表演太美了！」

另一方面，同樣獲選的惠英紅亦演繹一段6分鐘的短片，片中她飾演一名護士長，由於要留在手術室工作，致令媽媽去世亦未能見最後一面。和阿佘一樣，惠英紅同樣以素顏上陣，七情上面青筋暴現表情令效果更逼真。

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