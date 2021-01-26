資深演員李香琴於本月4日因病離世，享年88歲。今早上舉行大殮儀式，喪禮扶靈人名單上共有8人，包括苗僑偉、黃百鳴、羅家英、阮兆輝、李龍、高志森、伍永熙、盧世昌。

大殮儀式於上午11時舉行，約11時25分扶靈人士把琴姐靈柩移送出靈堂，之後蕭紫筠手捧母親遺照步出，琴姐靈柩移奉柴灣哥連臣角火葬場火化。早上11時50分靈車駛達，契仔Ring首先下車入內打點，琴姐女兒蕭紫筠捧着亡母遺照落車，步入靈堂，家人緊隨其後，而琴姐靈柩則由工作人員推入靈堂。

阮兆輝夫婦、黃夏蕙、周聰玲、安德尊等乘坐旅遊巴抵達，送琴姐最後一程，儀式約中午12時開始。縱橫粵劇影視70載的資深前輩琴姐化作一縷輕煙隨風而去。

約12時27分，蕭紫筠首先步出禮堂，心情平靜，由於疫情關係，琴姐家人未有設纓紅宴，契仔Ring向每位親友派利是，事後他表示：「金額就唔透露，琴姐個女都唔孤寒。」問到琴姐將會安葬在哪裡？Ring續說：「暫時未決定，要睇返佢屋企人嘅意願。」

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