改編自漫畫的韓國OCN人氣劇《驅魔麵館》，去年11月開播後一直keep住好成績，日前播出結局一集收視再創新高，成為收費台OCN的最高收視劇集。

影合照時眼濕濕

《驅魔麵館》講述趙炳圭、金世正、劉俊相及廉惠蘭飾演的「Counter」驅魔人，偽裝成麵店的店員，對付惡鬼的故事。金世正憑劇集入屋，人氣上升的她多次表示因為拍攝《驅魔麵館》而感到幸福，她亦坦言非常喜歡劇中的拍檔，頻頻於IG公開眾人合照。於昨日公開的結局篇花絮中，見到金世正跟劉俊相、趙炳圭等人拍攝合照時，金世正就偷抹眼淚，之後搞喊廉惠蘭，後來連劉俊相都眼濕濕，場面感人。

IG輪流晒相

花絮片中見到劇中一眾演員都非常好感情，鏡頭前驅魔人跟惡鬼勢不兩立，不過鏡頭後眾人有講有笑，拍攝現場氣氛融洽。

另外，雖然劇集已經播畢，不過連日來趙炳圭、劉俊相等人仍有於IG公開劇照，網上亦有曝光更多《驅魔麵館》的花絮照，可見劇中一眾演員及觀眾依然不捨劇集結束。而《驅魔麵館》第二季預計9月開拍，明年上半年播出。

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