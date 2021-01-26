型男林德信（Alex）近日演出ViuTV劇集《太平紋身店》，又將推出新歌《愛沒有理由》，日前他接受《蘋果》專訪，大爆自己童年曾因情緒問題暴食變肥仔，當時正值父親林子祥及母親吳正元離婚，幸好他後來學瑜伽重拾自信。但林德信因雙親離異而起的心結似乎至今未解，他說現時最大心願是父母能再同枱，與自己及妹妹一家四口齊齊整整食餐飯。

撰文︰祖李

現年35歲的林德信近日在疫情下，重操故業，曾在美國考了導師牌、教了五年瑜伽的他，近月在網上分享瑜伽心得，他說學瑜伽改變了他一生，令他重拾自信，身心得到釋放。Alex指自己8歲那年突然暴肥，兩個月內增了三、四十磅，十分誇張，他說當時年紀小，不知道原來是情緒影響︰「𠵱家諗番起係因為經歷不開心，影響咗健康。」問到父母離婚是否令他很難過，他說︰「嗰陣係敏感啲，又唔識表達，我8至11歲最肥，高峯期達180磅，直至開始做瑜伽後瘦得好快。」

隨母做瑜伽 傳承獨立個性

當年父親林子祥及母親吳正元鬧離婚，林德信小小心靈承受不起，他無奈說現已接受，但希望父母能冰釋前嫌︰「其實咁多年後都接受咗佢哋分開，但人越大越想一家團聚，𠵱家最想我同個妹、爹哋媽咪四個人一齊食餐飯，呢個係我𠵱家最大嘅心願。以前後生冇諗呢樣嘢，可能成熟咗，又眼見父母年紀唔細，真係好想呢一日快啲嚟。」

Alex早年上內地節目《我不是明星》時，提到父母離婚後的晚上，經常聽到媽咪將電視機聲浪放大來遮掩哭聲，不過後來母親堅強的活過來，成為了他心中的典範︰「有一、兩年媽咪真係好唔開心，嗰陣時我仲細，唔知點樣幫佢，所以我情緒都有影響，但媽咪真係好堅強，我獨立嘅特質全部都喺佢身上學返嚟，佢亦因為學咗瑜伽，將以前唔開心嘅事放低。」

林子祥沉默 音樂拉近距離

Alex說母親自小就訓練他獨立︰「好細個我已經自己決定着咩衫，處理好自己啲嘢，好自然就培養到自信心，所以唔會太擔心人哋講啲乜嘢或者點睇我。」他說青春期曾變得反叛，試過激嬲甚至頂撞媽咪︰「11歲開始到英國讀書，嗰幾年好貪玩，成日出去踩板、飲酒，仲成日頂撞媽咪，直至開始接觸瑜伽同音樂，就改善咗同屋企人關係，音樂就拉近咗我同爹哋距離，而瑜伽就令我哋母子關係變得好親密。」

18歲那年，Alex經歷首次失戀，在LA大學畢業前一年，當年亦是他人生最迷失的時期，那時吳正元剛考到瑜伽導師牌，就介紹了兒子到大型的瑜伽班上堂︰「嗰陣前路茫茫，媽咪剛剛出嚟教瑜伽，見佢開心、精神番好多，亦感染咗我，佢仲買咗個student pass畀我任玩，咁我就開始同瑜伽結緣。瑜伽係教我哋愛錫自己，用最好嘅方法訓練自己，同自己溝通。」至於父親林子祥，Alex就形容他開通但很沉默，不過小時候兩人聚少離多，多少有種缺失︰「我出世後爹哋已經係一個咁出名嘅歌手，雖然好多人會話你有個咁嘅爸爸好正，但呢個世界有得必有失，就係好平凡、簡單嘅家庭樂，好似兩父子落街飲杯啤酒都好難！反而入行後仲多咗時間同佢一齊，好似一齊拍廣告，做佢演唱會嘉賓，呢個係另一種開心，佢對我工作好緊張。」

場地提供︰My Fitness