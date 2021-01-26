周潤發與余安安於1984年離婚後，發哥因為去新加坡登台，朋友介紹下結識了富商陳首林女兒陳薈蓮，兩人拍拖僅年幾就結婚。我在1985年認識發哥，1986年在新藝城公司撞見他，跟他聊了一會兒，見到一位衣着好樸素、沒化妝、短髮，身材適中的陌生女子走向發哥，然後發哥拉住她作介紹：「我老婆陳薈蓮！」當時的發嫂很害羞，一直躲在老公身後，她是開車來公司接老公回家，沒想到遇見記者，所以有些不自在。

後來每次去到片場採訪發哥時，發嫂都在場，慢慢大家開始熟絡起來，熟絡之後才發現她性格很開朗，喜歡說笑，沒有架子，做起事來卻很硬朗，十分保護周潤發，絕對不會輕易給人佔老公便宜，所以發哥想來想去，還是覺得老婆做他的經理人是最佳人選。當年發嫂也是很厲害，經常要面對江湖大佬談老公合約，她都是膽粗粗為老公據理力爭，這些大哥們反而欣賞她的膽識，盡量答應發嫂的合約要求。記得發哥1989年拍《賭神2》時，影片因拍攝超時，按照合約需要補回800萬元超時費給發哥，但那個年代，基本上沒有演員真的會追討超時補水，特別是這部片是由向華強和向華勝兩兄弟投資的。

因為這件事，向華勝曾經打給我：「周潤發老婆今日打畀我要追超時補水，真係照合約追。我真係頭一次俾演員追超時補水，都係王晶衰，拍到超晒時。」我問向生：「咁你打算畀唔畀？」向生有些動氣說：「可以唔畀咩！發嫂追到我瘦，唔畀佢會攞合約告我公司，我都怕咗佢，當然要找數。」後來發嫂與華勝還成為好友，熟絡到夠膽罵他，而華勝還是笑笑口不介意的。

發嫂在外當發哥經理人時，好像是長滿刺的玫瑰，經常保持着防禦力，是一位不好招惹的女強人，她出的合約條件在娛樂圈是出名辣的，要與發哥合作，首先要先過了發嫂合約這關，所以對外都是發嫂做醜人。公事上老公聽她的，但在家裏作為周太太時，一般事務她會順從老公意見，變回一個小女人。

其實發哥這個人是很悶的，生活好有規律，而且在家中好少說話，但發嫂像一隻開籠雀很多話說，有次聽發嫂說：「我噚日同老公為咗一啲小問題嘈交，之後成日冇同佢講過嘢，我想死呀！成日唔講嘢我頂唔順，但周潤發好似冇嘢咁！我頭先頂唔順搵Mark Mark（愛犬）講嘢！」其實有次我去到發哥家，見到發嫂對住家中的愛犬不停說話，我就笑笑口問過她：「你做乜對住隻狗講咁多嘢？」發嫂還傻氣回我：「老公成日話我講唔停，怕佢嫌我煩，話我咁多嘢講，咁有時佢出咗街，我咪對住Mark Mark（愛犬）講囉！我真係唔可以好似佢咁，可以成日講唔到十句話，咁樣我會悶死！」

基本上他們冷戰最多維持一日就會雨過天晴，而且無論誰對誰錯，一般都是發哥先讓步，發哥都不想因小問題影響夫妻間感情，雖然發哥經常會笑說嫌老婆多話說，但當全日聽不到老婆說話，原來他是不習慣的，因為30幾年來，已適應每日好像有隻蜜蜂在耳邊嗡嗡嗡。由發嫂嫁給發哥後，其實她做任何事都是為發哥，好像沒有了自己的生活情趣。發嫂說：「咁多年嚟老公覺得我為佢不斷付出，好似冇晒自己生活，所以佢好想我擴大番個生活圈子，唔好淨係喺屋企同九龍城街市兩個地方活動，想我可以做多啲自己想做嘅嘢，唔係一定要晚上留喺屋企煮飯畀佢食，可以去吓街，有自己嘅life。」

除了周家，發嫂最喜歡去的地方是九龍城街市，在這裏她同樣有家的感覺，街市裏每個檔口的人都與她認識了超過30年，有時我跟她去九龍城街市買菜，發現每個檔口的人她都可以叫出他們的名字來，而且是十分老友，每次去買菜，檔口的老闆都會半賣半送，好似買一隻雞，雞佬會送她一斤雞腳，回到家高興地向發哥領功：「老公老公！你睇吓雞佬幾錫我，送咁多雞腳畀我哋食。」不過發哥沒讚賞老婆，反而輕輕責怪說：「買隻雞，人哋送成斤雞腳畀你，人哋仲使做生意？下次唔好要啦，再唔係畀番錢人。」

最好笑是發嫂在生活上是一個大頭蝦，去街市買菜時經常忘記帶錢，見她隨意入了一間店買完東西，她就對老闆說：「老細，唔記得帶錢，記住數先，你再借住5,000蚊畀我買嘢！」老細半開玩笑說：「你真係得㗎喇！買嘢冇錢畀，仲問我借錢，真係離晒譜！」然後就笑笑口拿了5張1,000元鈔票給她說：「買得太多嘢就先放喺我度，唔使攞住去買嘢咁重。」發嫂就好高興點點頭，之後又跑去另一間店繼續逛，她經常欠下一地街數，習慣在月底找數給檔主。不過每到年尾，發哥還是會提醒老婆：「等陣我車你去九龍城街市，唔該你一次過畀番錢人哋，你知自己幾冇記性，唔好欠錢壓過年！」

發哥和發嫂其實是很體恤低下層，特別好照顧九龍城街市一班檔主好友，如果知道他們有甚麼困難或重病，他們都會在經濟支援外，為他們介紹醫生，甚至開車送病者去醫院。平時又會包一架旅遊大巴請他們一起去元朗吃盆菜，有時又會請他們看首映。我就見過在首映會上，當發哥忙住接受訪問，盛裝的發嫂看到這些九龍城街坊，她會撇下其他貴賓，好熱情地主動走過去與街坊打招呼，這些街坊確實是有點兒受寵若驚。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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