《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》1月27日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：1月27日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：直播及分析星期三晚跑馬地馬場九場賽事。練馬師告東尼近期成績跌watt，今戰出馬八匹，數量是各馬房之冠，決心大舉出擊追落後，除了主持逐一分析各駒機會，還有新增各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果，以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，一個集各項資訊的清談賽馬節目。

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《果燃台》1月28日（四）Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：Xbox 新作恐怖體驗《靈媒》】

日期：1月28日（周四）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓：數碼捕籠主持 Jack

內容：Xbox 最新大作《靈媒》是電腦及 Xbox 獨佔作品。遊戲製作公司曾經推出《厄夜叢林》，《層層恐懼》的 Bloober Team，所以恐怖感絕對有保證。故事講述主角瑪麗安，經常穿梭在「真實世界」和「精神世界」。玩家會接觸到兩個世界的事物，從而了解不一樣旳惡靈。今集邀請數碼捕籠主持 Jack，與大家分享《靈媒》的秘密！

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