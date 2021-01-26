曾獲2004年港姐亞軍的朱慧敏，在本月初低調跟養和醫院心臟科醫生陳良貴（Jason）入紙排期註冊，大前日於尖沙嘴半島酒店舉行婚禮，但因防疫措施限制下，朱慧敏的婚宴只可以邀請摯愛親朋出席，其中包括「媒人」林盛斌（Bob）及其太太、東華三院前主席王賢誌以及名媛陳君宜等人，氣氛浪漫感人。

雖然出席朱慧敏婚禮的嘉賓不算太多，但婚宴場地依然悉心佈置，現場擺放白、綠及粉紅色鮮花，Bob更擔任主婚人並帶領新娘子進場，當Bob將朱慧敏交予Jason時，三人不約而同地感動到眼濕濕，氣氛感人，朱慧敏和Jason更敬茶給Bob及王賢誌。

向「哥哥」王賢誌敬茶

剛榮升為陳太的朱慧敏昨日接受《蘋果》訪問，問到造人大計，她笑說：「順其自然，我最希望係疫情快啲過去，大家可以回復以往嘅生活，到時希望可以二人世界去旅行。」朱慧敏特別提到十分感謝Bob願意擔任主婚人及帶領她入場，另外她亦一直視王賢誌為哥哥，所以特意在婚宴上安排向兩人敬茶。朱慧敏亦透露有另一個大計在進行，她說：「我之前去咗美國攻讀臨床催眠治療嘅課程，攞咗牌之後𠵱家可以幫人催眠治療，所以我哋計劃喺農曆年之後定期喺fb做直播，解答一啲情緒同埋關於心臟嘅問題，幫吓啲有需要嘅人。」據知，Jason一直都很關注病人的需要，在2018年參與養和心臟科與李嘉誠基金會合作的「心臟導管介入資助計劃」，為有需要的病人提供資助。朱慧敏又表示婚後會繼續拍劇，老公亦十分支持，她亦透露奶奶十分疼錫自己。朱慧敏說：「原來佢有留意我喺《畢打自己人》嘅角色，奶奶都對我好好，佢反而鍾意《珠光寶氣》入面嘅我。」

至於身為媒人的Bob昨回覆傳媒時說：「佢哋相遇雖然係我刻意安排，但之後條路點行都係睇佢哋，所以最後佢哋能夠行到呢一步，我真係好開心，佢哋仲要搵我做拖新娘子進場嗰個咁重要嘅角色，我自己都覺得好榮幸，咁嚴肅嘅崗位人生第一次做，有少少騰雞。」

媒人阿Bob祝早生貴子

問到有否向一對新人分享夫妻相處之道？Bob笑說：「佢哋好恩愛，冇乜嘢可以教，最希望佢哋可以努力造人，快啲生番個肥肥白白可愛嘅BB，組織自己嘅小家庭。」