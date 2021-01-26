【Vivienne Tam設計圍巾傳遞愛】

時裝一直與生活有着緊密相關，設計師一直以不同方式履行社會責任，積極推動公益。華裔設計師Vivienne Tam最近成為香港乳癌基金會大使，為乳癌防治工作出一分力，昨日更特別親身到香港乳癌基金的九龍中心，與一眾患者進行真情對話，了解她們的患病與治療經歷，給予支持並鼓勵她們「要自己愛自己」，正如發起的「Lovfinity S」項目口號「愛是無限，力量自強」，又為她們送上這次與乳癌基金會合作，特別設計的Lovfinity S圍巾，同時分享項目的設計理念。

曾經歷摰愛因癌症而離開的Vivienne ，擔任過長達四年的照顧者的角色，令她感受良多，人生有很大改變，因此藉着身為女性與設計師的身份，透過「Lovfinity S」項目為癌症患者傳遞希望與正能量。這次製作的圍巾，圖案由代表無限的「8」、字母「S」及心型結合而成，代表着手握手、心連心，無限無盡的愛。值得一提，圍巾採用了特大尺寸，除了保暖，也考慮了患者治療有機會經歷脫髮，圍巾長度足夠包裹頭部及肩頸，非常貼心。除了代表關注乳癌的粉紅色，另外配備橙色及灰色，所有收益（扣除成本及開支）將全數捐贈抗癌慈善基金，包扣香港癌症基女、香港乳癌慈善基金、泓福慈琪善基金及銘琪癌症關顧中心。

另外，也問到Vivienne會否再參與更多慈善項目，她說：「『Lovfinity S』只係一個begining，我哋可以用唔同計劃去做更多慈善工作，用我既設計去幫助唔同嘅需要人士，並唔一定只有癌症患者，例如老人家、愛滋患者，但仍然係planning 當中，有update會再通知大家。」

【Adidas Orginal首個孕婦系列】

不少女性在懷孕期間，也會繼續做運動以保持健康，但在不同的孕期，在服裝方面也會有不同需要的保護。有見及此，Adidas Orginal特別推出首個孕婦裝系列，以滿足懷孕的各個階段時，在伸展與運動方面的著裝需要，更容易適應身體。系列與不同孕期的女性合作設計，包括具性能的leggings與上衣。

系列採用AEROREADY技術，考慮了孕婦體溫容易升高的情況，採用吸濕排汗的面料。Leggings均採用可伸縮的腰帶，可以戴在腹部上方或下方。背心配備背帶和A字型剪裁，可容納所有懷孕或產後身材。系列售價從25美元到45美元不等。

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