55歲郭富城和太太方媛（Moka）婚後育有大女Chantelle（大寶）和細女Charlotte（二寶），自從成家立室並成為爸爸後，阿城變成黐家男，日前撇下孖寶跟老婆拍拖選購家俬，全程非常認真投入，相反方媛就顧住玩手機。當日下午約5點，《蘋果》記者發現阿城夫婦現身香港仔區一幢商廈，原來二人是到傢俬舖選購歐洲品牌梳化。

只見阿城望了多張梳化，最後睇中一款可以將背靠移動的梳化，試坐時多次將椅背向上移動試位，又直接躺下感受一番，顯得相當享受。而方媛就坐在一邊玩手機。職員向阿城講解產品時，阿城似無心裝載，反而望望老婆，之後就招手叫老婆一齊試坐，超認真，兩人邊試坐邊商量，應該有心想換傢俬。

此外，霍震霆與朱玲玲的32歲孻仔霍啟人，同日也現身同一幢大廈，前年被影到有新戀情的他，曾與長髮女友手拖手在中環逛家具店搜羅生活用品，估計二人已經發展到同居階段。

日前下午，《蘋果》記者再次目擊啟人與女友現身香港仔一幢商廈的寵物用品店，兩人正專心選購貓糧， 估計他們是新手上路， 選購寵物乾糧和罐頭等食品時左挑右揀，拿不定主意，最後要店員提供意見，而啟人和女友全程有商有量，之後購買了小量罐頭和一小包乾糧，啟人付款後拿着手抽袋非常順手地遞給女友。

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