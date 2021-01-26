時尚世界雖已重新洗牌，但運行半世紀的傳統日程還是如常。2021秋冬男裝騷完結後，2021春夏高級訂製系列華麗上場。首日大騷Dior以微電影送上新裝，在中古風與魔幻格調中，探索未知與自我。Schiaparelli的powerful couture，集結強勢與女性柔和；Iris Van Harpen也以重生為題，各自以不同方向，迎接未來。

Dior神秘莫測

Maria Grazia Chiuri由Valentino年代已迷戀古典美、星相祭司及符號學等，入主Dior後，高舉女性自主與藝術風尚。Dior 2021春夏高訂，Maria Grazia Chiuri就以塔羅牌為主題，通過古老占卜術引路，喚起女性探索自我的渴望和精神，與未知的未來重新接軌。由意大利導演Matteo Garrone執導的微電影《塔羅城堡》，女主角穿梭古堡，占卜術、浪漫中古風與魔幻命運，交織出新季神秘美麗的系列。

華麗又充滿詩意的晚裝裙成為系列主軸，美麗長裙點綴着Pietro Ruffo浮雕般的插圖、由人手上金銀色料的蕾絲泡泡袖禮服、金色提花織錦連身裙，以及黃道十二宮刺繡金裙，盡顯皇后風采。加上神秘頭套、如女祭司般的雪紡斗篷晚裝，古典鎏金色長袍，閃耀命運星光。權杖、杯子、金幣、數字、武士和騎士等的符號圖像，穿梭其中。

Schiaparelli異想世界

Schiaparelli近日話題不斷，先有Lady GaGa穿着其作品於美國新任總統拜登就職典禮上獻唱國歌，而由創意總監Daniel Roseberry執掌的第三個高訂系列，更完美地將創辦人Elsa Schiaparelli的超現實主義，融合自身的異想天開藝術美學，將品牌帶上另一個高峯。

Daniel Roseberry今季把身體當成剪裁模版，把珠寶和時裝合二為一，將輪廓雙倍放大。雕塑般的腹肌緊身胸衣拼巨型蝴蝶結、一系列用上Elsa Schiaparelli標誌性眼睛和嘴唇圖案的body jewelry、長至及地的絲絨耳環和經典的shocking pink晚裝連成一體，全是引發想像力的作品，強勢又充滿女人味，比以往更天馬行空，線條卻利落依然。

Iris Van Herpen共生綻放

Iris Van Herpen每季都將3D打印技術結合設計，而其2021春夏高訂系列就名為「Roots of Rebirth」，靈感來自生物學家Merlin Sheldrake的著作《Entangled Life》，講述真菌如何維持地球的生命。與上季一樣，設計師將菌根網絡（Wood Wide Web）比喻人類社區內的共生性質，絲狀體組成菌絲體形狀影響着作品的輪廓、打褶方式及刺繡圖案，立體禮服由內而外延伸，若隱若現的身體線條結合絲綢波紋編織技術，恍如見證着生命的綻放，夢幻又充滿生命力。

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