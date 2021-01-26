大台的綜藝節目質素每況愈下，疫情影響不能出埠拍旅遊節目，改由烹飪節目一個接一個，被觀眾圍插無新意之際，特邀曾志偉和王祖藍回巢救亡。之後的綜藝收視是否有起色尚算未知之數，但其實疫情嚴重從來都不是藉口。眼看韓國同樣在嚴峻疫情下，一樣交到好成績，金牌製作人羅䁐錫（羅PD）製作的綜藝節目《尹Stay》最近熱播中，首播收視即破10%，播出三集收視節節上升，成功再掀追看潮。

撰文：莉莉人

韓國每年都有大量綜藝節目遠赴海外取景，以靚人靚景作招徠，武漢肺炎持續下，不少節目都被迫臨時變陣，前身是《尹食堂3》的《尹Stay》正是好例子。2017年首播的真人騷《尹食堂》，圍繞一班韓星到海外開設韓國餐廳，向外國人宣傳韓國美食及文化，創意十足。節目邀來尹汝貞、李瑞鎮與鄭有美三位知名演員為主要班底，添食第二季加入男神朴敘俊。當高高在上的韓星化身斟茶遞水小二，超貼地的形象瞬間吸引大批觀眾，二季收視雄霸收費台tvN歷年綜藝收視榜頭二名位置。

趙薇曉明照辦煮碗

眼見有好橋，內地電視台馬上找來趙薇、黃曉明等藝人出演一個形式類近的節目《中餐廳》，多年來都被外界質疑抄襲《尹食堂》。製作團隊早於2020年初計劃到海外拍攝《尹食堂》第三季，可惜因疫情一拖再拖，最終惟有改於國內全羅南道求禮郡的韓屋村拍攝，亦由開餐廳變成開民宿的《尹Stay》！

《尹食堂》吸引人的地方是細膩鏡頭下，總能令當地特色盡現，讓觀眾彷彿同主持一樣置身海外。首季拍攝地位於印尼峇里島，展現了東南亞熱帶小島風情，第二季更拉大隊前往西班牙加拉奇科，沿海歐陸小城美景拍得美輪美奐。《尹Stay》則將傳統韓屋的韻味成功展現出來，寧靜的氛圍獲一致好評。前兩季播出後，吸引大批韓國人前往當地旅行朝聖，相信今次亦能推動本地旅遊業。羅PD懂得將素人變成其中一個賣點，《尹食堂》上門的食客都是背景不同的外國人，曾出現丹麥高官、荷李活電影導演、瑞士酒店老闆等。《尹Stay》沒法出國下，同時想維持外國味道，所以製作組邀請一班來到韓國生活不到一年的外國人，他們大多因嚴峻疫情而未能好好體驗過韓國文化，今次透過節目這一班來自五湖四海的外國人有機會體驗傳統韓屋、宮廷美食。保留到觀眾最愛看到他們對韓國文化感到新奇的反應之餘，亦完美展現留在韓國一樣能正面宣揚本土特色。

為了避免疫情下人群聚集，《尹Stay》沒以報名方式作招攬，也沒有在社交平台公開拍攝過程，低調的態度獲得不少韓國人好評。而且每一集開始之際，都會出字幕寫明拍攝期間台前幕後都做足檢測與消毒。不論這個舉動是避免引起網友反彈而「戴頭盔」又好，或者單純分享花絮，都讓人感覺到整個製作組的用心，防疫措施做到十足。

當然幾位主持之間的化學反應亦受到注目，73歲影后尹汝貞繼續擔任老闆，但今次下廚重任就交由鄭有美與朴敘俊手上，二人將炮製一系列精緻韓國料理。而一向口硬心軟的李瑞鎮，依然擔任財務大臣負責定價。上季大展西班牙語實力的朴敘俊，因由樓面打工仔「升職」到副廚，暫時大多時間都留在廚房。反而新加入的韓片《上流寄生族》男星崔宇植就非常搶鏡，他自小於加拿大生活，節目中大晒流利英語，加上他同時身兼司機、侍應、門僮數職，一個頂三個搞笑又非常有禮數令他成功跑出，馬上登上人氣熱搜榜。

粒粒巨星倒瀉籮蟹

有趣的是很多外國人以為他們真的是經營民宿的人員，但其實粒粒巨星，卧虎藏龍。五人一腳踢「倒瀉籮蟹」的蝦碌場面，為觀眾在防疫疲勞下帶來不少歡樂時刻。鄭有美與崔宇植去年夏天曾主持另一個真人騷《暑假》，還找來朴敘俊當嘉賓，今次延續火花亦獲觀眾大讚。

【朴敘俊 韓流男神】

職位：二廚、侍應

大熱作品：《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》（圖）、《上流寄生族》

【李瑞鎮 三屆MBC視帝】

職位：副社長，水吧

大熱作品：《李祘》、《圈套》、《花樣爺爺》（圖）

【尹汝貞 三屆青龍影后】

職位：社長、前台接待

大熱作品：《下女》、《媽寶兄弟》（圖）、《Minari》

【崔宇植 奧斯卡影星】

職位：一腳踢打工仔

大熱作品：《屍殺列車》、《屋塔房王世子》、《上流寄生族》

【鄭有美 大鐘獎影后】

職位：主廚

大熱作品：《屍殺列車》（圖）、《Live》、《82年生的金智英》