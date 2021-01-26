記起2003年沙士爆發時，真箇萬眾一心同抗病疫。市民從未計較被擾亂的生活步調，面臨世界上最嚴峻處境，香港人依舊拼搏，在黑夜圍繞的失衡生活相互扶持，求生歷程中更寫下了多少感動人心的回憶故事。有人說看到往昔抗疫留影的黑白照也會黯然垂淚，那些苦日子艱難卻還有無限溫暖的人心。

相比今日另一場瘟疫施襲，香港地在抗疫時代反而製造出幾許經典笑話，高官群組成了街頭巷尾笑點之最。市民認為他們是名副其實的冷氣軍師，對不起，當軍師是需要謀略智慧，思考總得要求腦力，看來他們頂多是祠堂門邊的紙紮衙差，但打瞌睡的衙差平均日薪是萬多元。日常睡那裏吃甚麼，管你風餐露宿的愁眉飯。

當年演藝圈人參與了由梅艷芳召喚的《1:99音樂會》，為了籌款給沙士病患者解燃眉之急。那時候她身體早已出狀況，極其衰弱，跟她通電時她仍張羅着音樂會大小事宜，就是一句：「我們應該要做點事。」她走過不平凡的人間世道，一個善良得秋夜落葉還未着地之前已開始思念的人，她一直惦記着那些貧苦人家。仗義心腸從不忍看到別人受罪受累，所以她時刻掛在口邊：「我們應該要做點甚麼！」

自小在貧窮線下逃命，脫軌列車失序時光裏，梅艷芳早跟命運交手只為討一碗飽飯，明白生活太不容易，曾經跟她無數夜話，她痛恨自私自利的人，只有自己活得愜意又如何，假若世界滿目瘡痍，睡好覺也覺罪疚。也許你最後會明白這種無言悵惘，踩過夏雨冬雪似水流年，她的歌才會如此淒酸斷腸。

年關已到，民憤早就水洩不通。抗疫紓緩方案？各行各業無不竭力爭取生存空間喊出建議，高官群組卻左一句推搪右一句裝儍。有拿出甚麼本領迎向來臨的失業潮倒閉潮？終究過一天算一天，做和尚也得要耗點心力敲鐘，衙差們看管萬億庫房，百姓嗚咽的續命錢居然充耳不聞，天天放話不怕山高卻又天天腳軟的高官群組，以民為本不過是刻在烏紗上的牌匾。

撰文：陳海琪

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藍調時光

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。