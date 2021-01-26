前欅坂46成員今泉佑唯，上星期四宣佈與擔任YouTuber的28歲網紅MAHOTO奉子成婚，女方正懷孕五個月，預產期是夏天。不過，MAHOTO在婚訊曝光後即再爆是非，他涉嫌違反兒童色情條例，於去年11月至本月期間，要求一名15歲女學生拍下色情照片，收發的不雅照多達30張，令將做老竇的MAHOTO隨時罰錢兼踎監，連所屬的UUUM事務所也與他割席，日前高調宣佈已炒MAHOTO魷魚。

同屬YouTuber的KoreKore，日前就在個人頻道上公開MAHOTO的惡行，不乏他與女生的對話截圖，MAHOTO更稱正打算跟今泉佑唯離婚。據知大肚的今泉睇完相關報道後大受打擊，日媒《週刊文春》報道，22歲的今泉佑唯事前對MAHOTO與15歲女生之間的關係毫不知情，在今次事件的衝擊，今泉在得悉後的第二天受刺激不適入院，令人擔心她與胎兒的健康狀況，網民紛紛建議今泉及早斬纜。

MAHOTO其實早有犯事前科，他曾與F Cup偶像京佳發展地下情，還一度同居，MAHOTO於2019年爆出虐打京佳，女方頭部更被他用腳踩踏，結果京佳治療了兩星期，心靈更慘遭受創。當MAHOTO的婚訊曝光，京佳翌日即在Twitter上有感而發：「人性是甚麼？不管你披上多少妖怪的皮，做盡令人厭惡的事情，始終會被看到真正的本性。」

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