45歲前日本AV女優小室友里，於90年代紅極一時，她從1996年出道至1999年間，三年間拍了43部AV作品，總片酬高達4000萬日幣（約292萬港元），隨後在2000年引退暗黑界，還獲邀來港接拍2003年港產片《豪情》，與古天樂和陳奕迅合作。

小室友里引退AV界逾20年，她轉行取得心理諮詢師資格，成了一位男女溝通交流專家，不時開講座，她受訪時曾透露幕前生涯演出過約60部AV，但自己愛換車，所以沒留下積蓄。

日媒《FLASH》近日又再找來小室友里受訪，由於在她走紅時正是出租AV錄影帶盛行的年代，故她從中獲得片酬高達4000萬日圓，然而賺到的錢都用作父親的醫藥費，而且拍AV一事更被家人發現，結果她在雙親勸告下才決定離開AV界。小室友里2000年引退後，一度改當舞台劇演員、歌手，最終成為了一為心理諮詢師。

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