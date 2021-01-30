Netflix炮製的亞裔富豪真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）近期熱爆，就連名模Chrissy Teigen亦是捧場客之一。節目在洛杉磯找來亞洲富豪，了解眾人的浮誇有錢生活。當中35歲中國企業女強人Kelly Mi Li與《新恐龍戰隊》（Power Rangers）33歲男星Andrew Gray是情侶，兩人經常會因小事爭執，而Andrew更有「毒男友」的稱號。

雖然Kelly是白手起家的女強人，但她對住男友卻是一名小女人，由於兩人經常離離合合，而節目亦集中展示她受情傷的一面，所以Andrew被fans封為「毒男友」。不過，Andrew近日就力插節目造假，聲稱情節都是被人操控，以致錯誤地表達他與女友的關係。Andrew接受傳媒訪問，大爆節目的參加者都會收到指定的對白，以介入他們的感情關係，又指其他參加者都沒有提及，原因是因為監製每日都會給他們對白，令人感到煩厭。《璀璨帝國》第一季於2018年尾至2019年拍攝，但到今個月中才出街，Andrew和Kelly有指至今仍然是一對，但節目的fans就指兩人的關係惡劣，全因其中一集影着Andrew發火，對着電話鬧Kelly獨自離開酒店與朋友濕平，其他成員還鼓勵Kelly分手。Andrew對此就指：「他們根本不知道我們的關係，只是照稿讀，我不了解他們的感受。」不過，據著名影評網imdb所指，Kelly原來是節目的行政監製之一，未知兩人是否扯貓尾谷收視，甚至想借勢捧紅男友。

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