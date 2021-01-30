人氣韓劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍，早於2018年合作電影《智命談判》已傳出緋聞，不過兩人多次否認戀情，直到元旦日被公開約會照，兩人終於承認戀情。而根據今日韓媒報道，玄彬搬到了位於京畿九里市的新屋企，即時傳出是他購入的新居作為與女友孫藝珍築愛巢之用。

傳有結婚計劃

其實爆出戀情當日時，已有傳媒指拍拖8個月的他們因為已屆適逢年齡，所以亦早有結婚計劃。而今日韓媒就指，玄彬早前購入了九里市大約面積約2,600呎左右、價值48億韓圜（約3,376萬港元）的新建高級公寓，而且亦已搬入到該處居住，媒體猜測他是考慮到要和孫藝珍結婚的大前提下才購入新居。

與吳漣序做鄰居

對於傳出購入新居作結婚之用，玄彬方面的相關人士就否認：「與孫藝珍的新婚愛巢報道並不是事實。對於其他訊息，因為屬於個人私事，所以無法確認。」玄彬所購入的新居臨近首爾，同時又接近自然，所以吸引不少藝人及藝術家居住該處，當中女星吳漣序去年亦購入該處，玄彬購入的新居是吳漣序的樓上，而且面積比對方更大。

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