日本組合AKB48的首任一姐前田敦子，2018年7月跟34歲男星勝地涼奉子成婚後屢傳婚變，有日媒今日再報道指，29歲的前田敦子決定做個單親媽咪，專心湊一歲大囝囝，與勝地涼各自請來律師辦離婚，由前田敦子取得撫養櫂，雙方將達成協議，正式結束兩年半的夫妻關係。

前田敦子與勝地涼拍拖僅四個月便宣佈閃婚，陀B時已傳出兩人關係變差，曾被拍得在街頭炒大鑊，當兒子出世後更處於分居狀態，離婚傳聞不絕於耳，今日報道指兩人感情已到達無法修補的地步。

前田敦子於2005年12月以AKB一期生出道，2007年7月開始簽約太田Production，2012月7月退團單飛，把頭髮剪短的她，上月突然宣佈離開效力14年的太田Production，本月起以自由身的身份在圈中發展，她自言趁30歲前要做一點決定，離巢的感覺好像第二次「畢業」，又稱人生只得一次，她會以喜悅心情去期待未來。

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