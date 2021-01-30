韓國KBS節目昨日盤點擁有最貴車子總值的明星，當中昨日播出的一集先公開第11位至第19位，到下周一集才公開頭10位的藝人名單。而被封為韓國地產界女王的全智賢僅排第15名，令人大跌眼鏡。

李秉憲、泰妍都上榜

於節目中排第11名是元祖男團神話的成員金烔完，他擁有四架名車總值高達5億韓圜（約352萬港元）、第12名是演員李秉憲，他擁有共計4億3千萬韓圜（約302萬港元）的名車。第13名則是女團After School出身的UIE屬於擁有總值3億5千萬韓圜（約246萬港元）的車主，排UIE之後則是韓國女團少女時代的隊長泰妍，她擁有三架名車，總價值為3億2千萬韓圜（約225萬港元）。

第15名則是女神全智賢，她擁有的名車總值達3億韓圜（約211萬港元）。第16名至第19名就分別為劉亞仁（約189萬港元）、秀智（約148萬港元）、諧星金元孝（約144萬港元）及蘇志燮（約134萬港元）。

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