Netflix真人騷《慾罷不能》(Too Hot To Handle)雙性戀女星Francesca Farago自從去年6月與同節目參加者Harry Jowsey分手後,到8月由直變攣,當街激咀澳洲比堅尼模特兒Casey Boonstra。Francesca近期又有新對象,今次她更疑似玩認真,在屁股紋上女友的名字定情。

Francesca Farago近日孖新女友、24歲英國真人騷《The Only Way Is Essex》女星Demi Sims到墨西哥圖盧姆旅行,期間還不斷更新IG,兩人不但穿着性感泳衣露肉吸睛,還不時咀嘴放閃。Francesca日前就穿着比堅尼泳衣,大晒屁股上的新紋身。她們上星期到酒吧自拍咀嘴片段時,其友人還忍不住叫她們開房搞掂。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!