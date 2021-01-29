Viktor & Rolf和S.R. STUDIO. LA. CA.都屬於高訂中比較另類的品牌，前者以underground 風格體現華麗，後者則以頹廢的風格探索高訂的可能性。

【Viktor & Rolf】

沒有任何一位設計師會不受到這個瘋狂疫情所影響，Viktor＆Rolf面對末日躁動般的現況，這一季以「Couture Rave」為主題，將華麗美妙精緻的高訂，變作年輕隨性、地下樂團rave party 的行裝，顛覆高訂精神與傳統，讓大家逃離片刻現實。

時裝騷選址在現時是art place 的舊工廠，Underground 的高訂版全是自己的想像．Bejewelled 銀色bra top、黑色單肩crop top配正統雪紡禮服裙、voluminous 蛋糕裙。宮廷格風裝飾領位、華麗層層叠叠衣袖或夢幻puffy 的大圓袖，撞上黑色魚網絲襪、珠仔花花、碎布式的蕾絲布片下身，再搭配Dr. Martens 式短靴，上身下身格調完全精神分裂！

Viktor＆Rolf 透露系列用上手頭archive剩餘物料：珠仔花飾、大大細細ribbons、衞衣、紗網料、蕾絲等人手製作。新looks 也有這種一片胡亂、messy 又充滿趣味的組合。

【S.R. STUDIO. LA. CA.】

美國當代藝術家Sterling Ruby與比利時時裝設計師Raf Simons一直合作無間，令他在時裝界廣為人所認識。Sterling Ruby 擅長以不同材料和媒介創作，作品涉獵油畫、布料、雕塑、室內設計等，連他自己也形容自己為「全方位藝術家」， 周身刀張張利，乘着自己對質料的認知和獨到運用的優勢，與及多年來與Raf Simons的合作，終令他在2019年成立自家品牌S.R. STUDIO. LA. CA.轉戰時裝。強烈的實驗性和手藝作品如潑墨、拼貼、造舊、漂染等頹廢、反叛的風格將他推到更高層次，新時代下更大膽踩入高訂的門檻，春夏2021高訂系列成為其處女作。

系列以短片形式發佈，以Apparitions（ 幽靈）為題，服飾中找到Sterling Ruby標誌性的元素，包括潑墨、蓬鬆的紗線、漂染和等不同質料和元素的拼湊，又以實驗性的手法運用不同的原料，質感豐富，剪裁輪廓寬闊，短片中模特兒遊走在一個荒廢的墓地中，加上如念咒般的背景音樂，帶出幽靈的主題，在無時間的時空下將現在和過去的美國氣氛同時呈現，摩登的風格與傳統法式高訂截然不同，寫下新時代神精的新篇章。

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