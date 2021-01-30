今日踏入50歲的韓國「氧氣美女」李英愛，在2003年憑主演劇集《大長今》在亞洲爆紅，奠定了其韓流巨星的地位。愛姐除了演藝事業備受關注，其私生活同樣引起網民熱議。

秘戀10年

愛姐於2009年宣佈跟大8歲的美籍韓僑鄭浩英結婚，由於其感情事十分低調，亦從未公開過戀情，所以當年婚訊可謂驚動亞洲。據悉愛姐及鄭浩英秘戀10年才拉埋天窗，但身邊人卻毫不知情，保密工夫做到足。

拍拖時間疑重叠

外界一直盛傳鄭浩英曾與經典韓片《八月照相館》已息影女星沈銀河拍拖，雙方更一度到達談婚論嫁階段，但婚禮前兩日沈銀河突然取消婚禮，兩人亦分手收場，沈銀河則於2005年嫁國會議員池尚昱。愛姐09年結婚時宣佈已與鄭浩英拍拖10年，計計時間似是與鄭浩英、沈銀河拍拖的時間重叠，才有網民質疑愛姐是第三者，但愛姐的所屬事務所對傳聞不置可否。

IG晒龍鳳胎生活照

愛姐於2011年誕下龍鳳胎，升呢做媽咪的她專注家庭，她更為了仔女能夠親近大自然，於2012年搬到京畿道楊平居住，更斥資興建別墅，直到龍鳳胎升小學才於大前年搬回首爾生活，楊平的別墅就成為愛姐一家的度假地方。愛姐又在近年開設了IG賬號，不時跟fans分享私下與老公及龍鳳胎的生活照。

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