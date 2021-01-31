韓國男星金正鉉孖女星申惠善合作的tvN新劇《哲仁王后》，昨晚播出最新的第15集，申惠善險被落毒殺死後，決心向陷害她的人反擊及跟金正鉉合作，展開復仇行動，刺激收視升至14.534%，再創劇集新高，而首爾圈的平均收視有15.933%，最高收視高達18.7%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看最新劇情。

薛仁雅秘密曝光

於昨晚一集中，申惠善得知一開始是薛仁雅拿走秘密賬簿，再將賬簿給了王大妃神貞王后，從而挑撥申惠善跟大王大妃裴宗玉的關係。申惠善之後逐一去見三人，表明要反擊的決心。同一時間金正鉉亦落力為重奪王權作準備，不過一眾大臣似乎就打算投靠羅仁宇。

童年真相揭曉

另外，申惠善見到金正鉉時就會心跳加速，為了認清自己的心意，她煮了拉麵去見金正鉉，金正鉉亦得知童年時救他的人不是薛仁雅而是申惠善，預告二人關係將再進一步。

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