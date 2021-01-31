苦柿隊是80年代尊尼事務所的人氣組合，隊中54歲成員藥丸裕英，近日宣佈榮升爺爺，與退出藝能界30年的同齡妻子石川秀美首度抱孫。

藥丸裕英與石川秀美在80年代曾經風靡港日fans，藥丸裕英與本木雅弘、布川敏和當年組成苦柿隊，經組合解散之後，藥丸裕英於主持界發展，而石川秀美於1985年正值人氣高企，同年成功打入《紅白歌唱大賽》，翌年的單曲《危險 Body Beat》被溫兆倫和周慧敏改編成廣東歌《午夜行動》和《被動者》，不過石川秀美於1990年宣佈嫁藥丸裕英，繼而結束演藝生涯，兩人育有三子兩女，大仔與24歲囡囡藥丸玲美也是藝人，二仔藥丸隼人則是個足球員。

至於30歲大仔藥丸翔，2019年與大他三年的圈外女性結婚後，日前一索得男，母子健康。藥丸裕英目前仍活躍螢光幕，連日來他亮相三個直播節目分享抱孫喜悅。

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