2005年落選港姐李思雅前年捲入撬牆腳風波，被讀者爆料指控搶人男友，當時《蘋果》影到她和男友帶愛犬拍拖行街，但李思雅堅稱冇做第三者，男友跟對方早已分手。李思雅連拍拖都帶着愛犬，怎知當日被男友抱着的愛犬，日前因剝17隻牙後失明，她在社交網鬧爆某動物醫院。

李思雅呼籲動物主人注意，不要光顧元朗區某動物醫院，狠批「搶錢兼醫死狗」，她指本來帶愛犬去睇牙，以為是小事：「點知個醫生又話佢腎有事，要留院吊鹽水，又要我喺佢醫院買一堆配方糧，又話佢可能要剝牙，總之未剝牙就已經要你使一筆錢。」當狗狗麻醉後洗牙，醫生指要剝17隻牙，「佢要我即時決定要幫佢剝17隻牙，又話有啲人就係嫌貴唔捨得剝咁多隻，搞到之後又要再麻醉隻狗多一次，即係辛苦多一次。」

最後李思雅指自己惟有相信醫生，結果愛犬剝了17隻牙，只餘下上顎4隻牙，不能進食：「咁都未算慘！手術前我仲同狗狗行山，佢完全睇到嘢，視力正常冇問題！點知做完呢一個剝牙手術，兩隻眼完全盲咗，一啲野都睇唔到！」她指曾詢問醫學界朋友，指好大機會是一次過剝17隻牙，失血過多，體溫太低，導致眼神經視網膜受損。

愛犬失明令她很內疚，沒去多幾間醫院查詢：「可憐嘅狗狗盲咗，我都有責任。但想借此提醒大家一定要小心選擇動物醫院，如果唔係後果可以好嚴重！」網民都叫好好照顧愛犬，李思雅回覆：「對！一定要更加愛錫佢，因為佢而家好唔開心！佢11歲。」亦有網民問她為何同意剝17隻牙，「你一個決定害死隻狗」，李思雅回覆：「佢係麻醉咗隻狗先要我即刻決定，佢話今次唔剝，你下次都要再麻醉佢，我惟有相信醫生嘅決定，我真係估唔到會有呢啲咁無良嘅醫生。」

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