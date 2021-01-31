90年代「波神」彭美拉安德遜（Pamela Anderson）日前爆出5度嫁人，於上年聖誕節，秘嫁拍拖一年的私人保鑣Dan Hayhurst。但今日Dan之前女友就出來指證拉姑，指她做第三者搶人男朋友。

53歲的彭美拉聲稱與私人保鑣Dan Hayhurst因封城而朝夕相對，因此撻着，二人在她溫哥華的家中結婚，但Dan的前女友Carey就表示自己已與Dan同居5年，又為他帶大2個小朋友，但直到睇報道才知道Dan已結婚。她指Dan自2019年秋天開始為拉姑打工，但並非拉姑所講之私人保鑣，而只是名工人，Dan更時常笑拉姑的瘋狂性格與要求，直到上年3月，Dan就開始只親近拉姑，Carey指：「Dan會留在她的家中又不回家，只剩下我照顧小朋友，一開始他否認，最終我問他：『你是否與彭美拉有性關係？』他就指：『我只能說我越過了界線。』」最終Dan在上年7月與Carey分手，因此Carey就控訴拉姑是第三者。

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