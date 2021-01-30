曾與樂壇天后Beyonce組成女子組合Destiny’s Child的39歲黑人女歌手Kelly Rowland，昨日宣佈為老公Tim Weatherspoon誕下第二名兒子，預產期原定於下個月，但B仔卻急不及待提早出世。

Kelly Rowland在IG分享6歲大仔Titan Jewell甜笑望着初生細佬的照片，躺在床上的B仔被啡色毛巾包着。Kelly留言指囝囝於21日出世：「在第21個世紀的第21年的第21日。Noah Jon Weatherspoon迎接我們！我們真的感恩。」Kelly又指Noah的出生時間是晚上8點13分，體重7磅8安士。Kelly早前受訪表示與老公討論想生第二胎後，武漢肺炎疫情就開始發生：「但你仍然想提醒其他人生命的重要性，以及能夠生小孩。我二月就踏入40歲，照顧好自己對我很重要。」

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