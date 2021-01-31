曾獲格林美獎提名之地下電子音樂人 Sophie Xeon因突發意外逝世，終年34歲。聲明指：「在非常傷心之下，我要通知你們音樂人與監製Sophie今早約4點在雅典逝世，她一直在那裏住，原因是突發的意外。」據指她是因為高攀看月圓，而意外跣腳跌倒而死亡。

出生於蘇格蘭格拉斯哥的Sophie Xeon，受父親影響而深愛電子舞曲，在十多歲起已開始創作，成為了著名的地下電子音樂人，名曲包括《It’s Okay to Cry》、《Lemonade》、《Hard》與《Hey QT》等，她也是一位跨性別人士。直到近年，她開始走向主流，曾與 Charli XCX甚至麥當娜（Madonna）合作，為天后寫了《Bitch, I’m Madonna》一曲。2018年，她獲格林美獎最佳跳舞/電子專輯提名。英國天王Sam Smith留言致哀：「心碎的新聞，世界失去了一位天使。」又表示會記掛她的家人與朋友。

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