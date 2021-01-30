韓國「大長今」李英愛雖然已經50歲，不過她是圈中有名的「氧氣美女」，出道30年的她一直keep住最佳狀態，由20多歲的青春少女，成長為今日的氣質靚媽，背後自有一套凍齡心得。

孖家人行山

愛姐認為護膚分為「內」及「外」，除了外在的護膚，心理層面亦會調整。愛姐非常珍惜和家人相處的時光，私下喜歡跟家人一起行山及呼吸新鮮空氣，維持好心情是凍齡的重點之一。

飲夠2公升水

據知愛姐每天早上一起床，會就先飲一杯暖水。由於她的皮膚很薄而且容易乾燥敏感，因此每日至少要飲10杯水（2公升）保持體內充足的水份，而忙於拍攝時，她會格外注意飲夠水。

提子當正餐

愛姐剛出道時仍有baby fat，她曾透露靠食提子減肥，連皮吃一串提子（約12至14粒），代替午餐或晚餐，於一個月內瘦了13.2磅，同時皮膚亦變得有光澤，因為提子含有的白藜蘆醇，有效降血脂及抗氧化。

避免重口味

平時愛姐都維持清淡且均衡的飲食習慣，避免吃過鹹、過辣的食物。

簡化護膚程序

護膚品方面，愛姐愛用補水的護膚品，比起搽很多不同的護膚品、複雜的護膚程序，她會揀一個好的keep住用，而且盡量簡化護膚程序，減少皮膚的負擔。

休息時素顏

愛姐堅持只會因工作需要才化妝，其他日子她都不化妝，讓肌膚可以好好休息。就算她要化妝，都會以淡妝為主。

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