今日是韓國「大長今」李英愛（愛姐）踏入50歲的大日子，愛姐入行30年，貴為亞洲韓流天后，其演藝事業原來與香港甚有淵源。今年出道30年的愛姐於1991年出道，當時就讀於漢陽大學二年級，獲廣告公司邀請，孖當年香港四大天王之一的劉德華拍攝廣告而正式出道。由於當年劉德華紅爆亞洲，韓迷更非常迷戀港星，而劉德華主演的《天若有情》紅到去韓國，亦令愛姐被睇中與劉天王合作。當年20歲的愛姐仍然有點baby fat，但樣子就十分清純，於廣告中愛姐更被劉德華所迷倒。

陳可辛睇中拍《春逝》

以廣告出道後，愛姐到1993年才正式拍攝SBS劇集《你家的老公如何》，展開了其影視生涯，愛姐更憑出道作獲得《SBS演技大賞》的最佳新人獎。其後愛姐接拍多齣劇集，2000年孖一線明星李秉憲和宋康昊拍攝經典電影《JSA安全地帶》而人氣急升，翌年更吸引到香港導演陳可辛賞識，邀請愛姐拍賣中韓合拍片《春逝》，令到愛姐為港人認識。

《大長今》推事業高峯

不過要數令到愛姐的事業推向高峯就非2003年的經典韓劇《大長今》莫屬，《大長今》令愛姐奠定其亞洲韓流女王的地位，更引發亞洲的韓劇熱潮。而《大長今》更紅到全世界，在全球逾90個地方陸續播出，令到愛姐由亞洲紅到去中東、非洲及歐洲。

《大長今》講述愛姐飾演的徐長今如何由小宮女變成醫女的奮鬥故事，當年韓國開播即有穩定持續高收視，到2004年3月30日播出第54集大結局時收視更達57.8%，屬當年的「國民劇集」。《大長今》在韓國播出7個月，直接收益達100億韓圜（約7,125萬港元），因電視劇產生的其他收益更高達1,119億韓圜（約8.48億港元），並成功推動韓國的旅遊業。

《親切的金子》封影后

同時《大長今》熱潮亦席捲香港，當年由大台播出的《大長今》最高收視達50點，在香港吸引321萬觀眾捧場，差不多佔香港的一半人口；當時愛姐更親自來港宣傳，將「長今熱」推到頂峯。不過愛姐拍畢《大長今》後未有心急拍新作，直到2005年接拍名導朴贊郁「復仇三部曲」的最後一部作品《親切的金子》，一向走清純路線的愛姐一改形象，在片中飾演美女殺人犯，更破格有吸煙等場面。《親切的金子》為愛姐帶來青龍獎影后的殊榮，不過愛姐拍畢電影後卻選擇半息影，2009年更申請就讀戲劇電影系博士課程，進修自己。

婚後半息影

2009年愛姐宣佈跟大8歲的美籍韓僑鄭浩英結婚，2011年誕下一對龍鳳胎，婚後愛姐專注家庭生活，沒有再在幕前演出。直到2017年，闊別視壇的愛姐終於攜劇集《師任堂，光的日記》回歸公仔箱，愛姐雖然挑戰演技於劇中一人分飾兩角，但劇集反應一般，開播以來收視僅在開播時有雙位數字，之後持續徘徊在個位數收視，令愛姐慘遇滑鐵盧。到前年愛姐又過戲癮，接拍電影《復仇母親》，電影講述愛姐的兒子失蹤後，她盡一切方法尋找愛兒，直至一天接到一位跟其失蹤孩子擁有相同胎記的小孩聯絡，發生一段無法預測的故事。雖然愛姐於片中的演技獲稱讚，但因為同期對撼迪士尼勁片《魔雪奇緣2》（Frozen II），令到《復仇母親》票房未如理想。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！