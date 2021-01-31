憑韓國人氣劇集《Penthouse》上位的36歲男星朴恩碩，近日接連爆出爭議，繼日前被爆棄養寵物，朴恩碩在IG道歉後，再爆出他因涉嫌散佈虛假消息而被大學前輩A某起訴。而A某亦被起底，被爆曾涉嫌性侵未成年少女並導致對方懷孕生子，但被判無罪，A某更有份演出《Penthouse》。

涉性侵中學生

據知A某姓趙，是性侵案「恩星事件」的嫌疑犯。「恩星事件」發生在2011年，當時趙某以協助對方成為藝人為由，誘騙15歲的女中學生發生性關係，共性侵女方180多次，但由於在南韓刑法上，同意發生性關係的年齡只要超過13歲，犯人就不會受到處罰，因此趙某主張是在女方同意下發生性行為，二人是戀人關係。於2017年11月的審判中，趙某被判無罪。而趙某本身亦是演員，曾演出過十多部電影，不過多數是飾演群眾演員的角色。

曾騷擾女演員

據知朴恩碩在2017年7月把趙某的真實姓名、電話等資料於當時演出的舞台劇群組中公開，指趙某是「騙子星探」，會在劇場外接近演員、約女生飲酒等。不過趙某就基於自己最終被判無罪一事，告朴恩碩散佈虛假消息。另外，趙某亦被爆曾去女新人演員住所附近，因而造成騷動，一度被判禁止接近該女演員。

客串《Penthouse》第3集

趙某更有份客串《Penthouse》，在第3集中有大約30秒的戲份。對此《Penthouse》劇組表示，當時選角時只知道他是演過很多戲的小配角，並沒聽過他是星探之類的事。

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