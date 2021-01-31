日本傳奇歌后山口百惠退休40年，其引退演唱會到今時今日也打動廣大歌迷，NHK電視台昨日足本播出兩個多小時的經典個唱，竟然引起很大迴響，令山口百惠之名榮登成為Twitter的全球熱門榜首位，歌曲更重登音樂串流平台的點播排行榜。

山口百惠於1980年引退，同年10月5日假武道館舉行告別演唱會，每個唱面也感動fans，尤其尾聲她穿上白色長裙的女神look造型，一邊喊一邊道別歌迷，唱出被張國榮翻唱成《風繼續吹》的《道別的彼端》，當最後她正式離開舞台前，背景播了梅艷芳改編成《孤身走我路》的《This is my trial》，並把手上的白色咪高峰放在台板上，隨即轉身踏上升降器材，最後百惠回眸並舉起雙手向觀眾道別，重溫此情此景仍令歌迷淚崩。

事隔多年，大眾對這個感動場面依然記憶猶新，平成天后濱崎步、已引退的AKB48前成員渡邊麻友，亦曾先後在演唱會上模仿。百惠的36歲歌手大仔三浦祐太朗曾在節目公開生活趣事，談到媽咪引退時的白色咪，原來一直擺放在家中，祐太郎自爆與細佬兒時曾拿來當玩具。

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